Ayvacık'ı hortum vurdu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü sahil yolunda dün gece sağanak yağış ve fırtına ile birlikte oluşan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Sahilde bulunan yazlık evlerin ve turizm işletmelerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesiyle bölgede elektrik kesildi.

Meteoroloji’nin Çanakkale ve ilçeleri için fırtına ve sağanak yağış uyarısı Ayvacık ilçesinde de etkili oldu. Dün akşam saatlerinde sağanak yağışla ve fırtınayla birlikte oluşan hortum Sazlı köyü sahil yolunu vurdu. Birkaç dakika süren hortumla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Sahilde bulunan yazlık evlerin ve turizm işletmelerinin çatıları uçtu. Sahilde bulunan şezlonglar çevreye dağıldı. Şiddetli fırtına nedeniyle işletmelerde bulunan ağaçların dalları kırıldı. Fırtına nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesiyle bölgede elektrik kesildi.

Hortumun vurduğu bölgedeki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede onlarca ev ile çok sayıda turizm işletmesinde büyük zarar oluştu. İl Özel İdare ekipleri bölgede temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Elektrik kesintisinin giderilmesi için UEDAŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasına başladı.