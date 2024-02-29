Ayvalık'ta 15 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın yaptığı çalışmada 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 15 düzensiz göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma’nın yaptığı çalışmada 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Badavut mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Ayvalık/Koldestim) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan çalışmada 10 çocuk 15 düzensiz göçmen Yunanistan’ın Midilli Adasına yasa dışı yollardan geçmek isterken karada yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb