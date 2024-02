Ayvalık'ta Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Gür sahaya indi

TAKİP ET

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Ali Gür seçim çalışmalarına başladı.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı binası önünde coşkulu bir kalabalığa seslenen Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ali Gür önemli mesajlar verdi. Cumhur İttifakı’nın iki partisi olan AK Parti ve MHP’nin ilçe başkanları Mustafa Güren ile Hasan Ustalı’nın katılarak destek verdiği mini mitingte, Gür’ün konuşması sık sık kesildi.

Sahneye çıktığında vatandaşları eşi ve çocuklarıyla selamlayan Ali Gür yaptığı konuşmada, kendisine destek veren; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hasan Ustalı ile Cumhur İttifakı’nın üyesi partililer ve vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhur İttifakı’nın Ayvalık Belediye Başkan Adayı olmaktan duyduğu gururu ifade eden Ali Gür, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleri ile Ayvalık Belediye Başkan adayı olarak buradayım” dedi.

Ayvalık’ın belki de dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Gür, “Ayvalık’ta yaşayan biri olarak kendimi her zaman şanslı hissettim. Ancak Ayvalık’ın çözmemiz gereken büyük sorunları olduğunu da biliyorum.

Peki, neden aday oldum. Artık Ayvalık’ta değişim zamanının geldiğine inandığım için aday oldum.

Ayvalık’ın doğasını, tarihini, mimarisini korumak için aday oldum. Sadece bizlerin değil, kentimizde yaşayan tüm canlıların haklarını korumak için aday oldum. Kenti tüm paydaşlarıyla, işbirliği içinde yönetmek için aday oldum. Sadece çalışanların maaşlarını ödemek, yolları süpürmek ve çöpleri toplamak için aday olmadım. Bu vizyon değildir, bunu değiştirmek için aday oldum. Birçok belediye başkanımız geldi. Hepsi bir şeyler yapmaya çalıştı, hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok farklı bir belediyecilik anlayışına sahip olmamız gerekir. Bunu yapmak için aday oldum” dedi.

“Acilen kentsel dönüşümü başlatacağız”

Ayvalık’ın en önemli sorunlarını sıralayan Ali Gür, “Sizlerin de bildiği gibi altyapı ve kanalizasyon sorunlarımız var. Bu konudaki sıkıntıların acilen çözülmesi lazım. Yollarımız ve kaldırımlarımız çok kötü. Yol medeniyettir. Turizm kentine yakışır yollarımız olmalı. Hepsini yapacağız. 3 bin 800 tane kayıtlı balıkçımız var ama bir barınağımız bile yok. Her fırtınada büyük zarar görüyorlar. Bunu artık çözmemiz gerekiyor. Ancak buna Ayvalık Belediye’mizin gücü yetmez. Bu sorunu bakanlıklarımızla acilen çözeceğiz. Ayvalık’taki gençlerimiz spora çok yatkın ama doğru düzgün bir tane spor salonumuz yok. Bir kapalı yüzme havuzumuz yok. Altınova’ya, Küçükköy’e ve Armutçuk’a olmak üzere spor kompleksleri yapacağız. Halkın rahatça nefes alabildiği, gezip dolaşabildiği park ve bahçelere ihtiyacımız var. Kentimizin her bölgesinde yeni parklar ve yaşam alanları yapacağız. Ayvalık’ımızın nüfusu kışın 80 bin, yazın ise 500 bin kişiye çıkıyor. Günlük dolaşım ise bir milyona çıkıyor. Otoparklarımız yetmiyor, trafik bu yükü kaldırmıyor. O yüzden kentimizin girişlerine büyük otoparklar yapacağız. Daha çok yürünen bir kent haline getireceğiz. Ayvalık bildiğiniz gibi deprem kuşağında yer alıyor. Armutçuk, Sarımsaklı ve Altınova’da 80’li yıllardan kalma birçok binamız var. Onlar o günkü inşaat kalitesi ile yapılmış. Allah korusun olabilecek bir depremde çok büyük can ve mal kayıplarına sebep olabilir. Acilen kentsel dönüşümü başlatacağız” ifadelerini kullandı.

“Sokak hayvanlarını önemsiyorum”

Ayvalık’ta her canlının daha iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğini savunan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ali Gür, “Sokak hayvanlarımızın bakımını ve yaşam hakkını önemsiyorum. Kentin dışına acilen yeni bir barınak yapacağız. Turizm en büyük değerimiz, kış turizmini geliştirmemiz gerekiyor. Kültür, gastronomi, su altı ve su üstü sporlarıyla kışın da kentimizi canlandıracağız. Turizmi bu şekilde 12 aya çıkarabiliriz. Tüm projelerimiz hazır. Hiç zaman kaybetmeden işe başlayacağız” diye konuştu.

“Daha güzel yaşanabilir Ayvalık için söz verdi”

Konuşmasında Ayvalık Belediyesi çalışanlarına seslenen Ali Gür, “Hangi partiden olursanız olun, hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun benim için önemli değil. Hakkıyla çalışan, işini doğru yapanın başımın üstünde yeri var. Kendi işyerlerimde çalışanlarımızla her zaman bu adaleti sağlamışımdır. Tüm Ayvalıklılara buradan seslenmek istiyorum. Ben Ali Gür Barış için, huzur için buradayım. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için adayım. Adaylık sürecimde, siz Ayvalıklılardan gelen ilgi ve şahsıma gösterdiğiniz sevgi, benim Ayvalık’a hizmet etmek için duyduğum istek ve heyecanı kat be kat artırıyor. Ayvalık’ın umudu olduğumu hissettiren yakın ilginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Göreve geldiğim takdirde daha güzel yaşanabilir Ayvalık için size söz veriyorum” ifadelerini kullandı.