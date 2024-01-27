Ayvalık'ta Mesut Ergin'den birlik ve beraberlik mesajları

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara dönüşlünde ayağının tozuyla halkla buluştu.

Başkentten döner dönmez ilçenin tarihi At Arabacılar Meydanı’nda bulunan CHP Ayvalk İlçe Başkanlığı’na nazik bir teşekkür ziyareti gerçekleştiren Mesut Ergin’i, parti binasında önünde CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve parti yönetiminin yanı sıra yüzlerce partili ve vatandaşlar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Halkla kucaklaşan CHP Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, sevgi dolu tezahüratlar arasında parti binası önünde kurulan kürsüden vatandaşlara seslendi.

Ayvalık Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak bir kez daha halkın karşısında olmaktan duyduğu gururu ve memnuniyeti ifade eden Mesut Ergin, “Gücümüze güç katacak aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz” mesajı verdi.

“Az zamanda çok büyük işler yaptık”

Doğup büyüdüğü, taşı, toprağı, doğası, denizi, ormanı, zeytini ve yeşiliyle memleketi Ayvalık için, Belediye Başkanlığı görevine, on yıllık tecrübe, bilgi, birikim ve deneyimimle bir kez daha aday olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “2019’dan bu yana belediye başkanlığı görevini yürüttüğüm Ayvalık’ta yeni bir döneme heyecanla ve hedeflerimizi daha da büyüterek hazırız. 5 yıllık görev dönemimizde gerek pandemi gerek ekonomik krizler karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen mücadele bizim işimiz dedik ve gece gündüz çalıştık ve sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi az zamanda çok ve büyük işler yaptık” dedi.

“İleri daima ileri gideceğiz”

Beraber koştuğu bu yollarda birlikte başardıklarının kendisine güven ve cesaret verdiğini belirten Mesut Ergin, “Bu başarı hepimizin başarısı ve hep birlikte devam edeceğiz ileri daima ileri gideceğiz. Allah’ın izniyle daha da büyük işler başaracağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, çağdaş ve halkçı adımlar atmaktan asla vazgeçmedik. Ve kesinleşen adaylığımla birlikte hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğimiz 5 yıllık sürece de giriş yapmış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Ayvalık’ımızı geleceğe taşıyacağız”

Her bölgesini karış karış gezerek, tüm sorunlarını çözüme kavuşturarak ve düşünülmemişi düşünerek ilerleyerek Ayvalık kadar güzel projeleri vatandaşlarla buluşturacaklarının sözünü veren Başkan Ergin, “Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden, geleceğin Ayvalığını tasarlayacak Ayvalık’ımızı geleceğe taşıyacağız” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları verdi

Aday adaylığı sürecindeki parti içi yarışta ortaya çıkan kırgınlıkları küskünlükleri unutup, Ayvalık için yeni bir yola çıkma yeni bir başlangıç yapmanın zamanı olduğunu vurgulayan CHP Ayvalık Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, ”Bu yolda tek yürek olup, hep birlikte gücümüze güç katarak dayanışmayla yürüyeceğiz. Birlikte yol yürümekten her zaman gurur duyduğum büyük ailem siz Ayvalıklı hemşehrilerimle ve benim dışımdaki beş değerli aday adayıyla çıktığımız bu yolda bundan böyle tek yumruk tek yürek tek ses olarak; Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ayvalık’ta ve Balıkesir Büyükşehir’de partimizin bayrağını daha da yükseğe taşıyacağız” diye konuştu.

Kendisine yeniden Ayvalık Belediye Başkan Adaylığı görevini veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Parti Meclisi üyeleri başta olmak üzere, CHP Balıkesir ve Ayvalık başkan ve yöneticilerinin yanı sıra CHP teşkilatlarına, birlikte yol yürümekten her zaman gurur duyduğu Ayvalık halkına teşekkür eden Mesut Ergin, “Bana duyulan güvenden aldığım güçle, bu ailenin bir ferdi olarak olarak samimi duygularımızın kıymetini bilerek sizlere en güzel şekilde hizmet etmek için yeniden adayınızım. Bu yolda benimle yürüyen yol arkadaşlarım ve tüm Ayvalıklıların da desteğiyle Ayvalık’ın altın çağını başlatıyoruz. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Büyük Ayvalık Sevdalıları; Ayvalığımız için en iyi hizmetleri gerçekleştirmek ve Ayvalığımızı daha da fazla sosyal belediyecilik ile buluşturmak için ben hazırım, biliyorum ki bu yolu birlikte yürümek için siz de hazırsınız. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte daima ileri” diye konuştu.