Ayvalıklı engellilerden Başkan Özlemiş'e güvenoyu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan seçimlerde tek liste ile giren mevcut başkan Güler Çapraz Özlemiş yeniden Genel Başkanlık görevine getirildi.

BOED binasında gerçekleşen genel kurul toplantısında, Divan Heyeti; Metin Salan, Köksal Özdemir ve Cengiz Dinç isimlerinden oluştu. Üye salt çoğunluğunun sağlandığı genel kurul toplantısında, faaliyet ve denetim kurulları okundu. Çalışmalar hakkında görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, geleceğe dair hedefler de masaya yatırıldı.

Toplantıda yapılan seçimlerde; Güler Çapraz Özlemiş yeniden genel başkanlık görevine getirilirken, yönetim kurulu ise; Özer Uygun, Metin Baş, Cengiz Dinç, Kenan Uçar, Emine Özmen ve Özlem Şahin Kalafat isimlerinden oluştu.

BOED Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Güler Çapraz Özlemiş yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen teveccüh nedeniyle genel kurul üyelerine teşekkür etti. Dernek bünyesindeki bütünlüğün pek çok STK’ya örnek bir nitelikte olduğunu savunan Özlemiş, bu bütünlüğün her zaman süreceğini vurguladı.