Babaeski'de kanola ekimi yapılan araziler incelendi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde kanola ekimi yapılan arazilerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kanola bitkisi ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışması gerçekleştirildiği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Babaeski ilçemizde, teknik personellerimiz tarafından; kanola ekimi yapılan arazilerde fenolojik gözlemler yapıldı. Yapılan gözlemlerde herhangi bir hastalığa rastlanmazken, bitki gelişimlerinin gayet başarılı bir şekilde devam ettiği tespit edildi” denildi.