Babaeski Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı

Kırklareli’nin Babaeski İlçe Devlet Hastanesi’ne atanan bir operatör ve bir uzman doktor göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Babaeski’ye doktor atamaları devam ediyor. Doktor açığını kapatmak için yapılan son atamalarda, Babaeski Devlet Hastanesi’ne bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile bir iç hastalıkları uzman doktoru göreve başladı.

Hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Duygu Ersoy ve iç hastalıkları uzmanı Dr. Gizem İşlek Sülün hastaları kabul etmeye başladı.

Babaeski Devlet Hastanesi’nde vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine ulaşmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.