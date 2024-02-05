Badou Ndiaye, Pendikspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Badou Ndiaye, Pendikspor'da
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Badou Ndiaye’yi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Badou Ndiaye, Pendikspor’a transfer oldu. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Pendikspor’umuz, Senegalli tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’yi renklerine bağladı" ifadelerini paylaştı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Son 2 sezonda Adana ekibinde top koşturan 33 yaşındaki Senegalli orta saha, Süper Lig’de 6. farklı takımın formasını giyecek.