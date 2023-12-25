Bağcılar'da korkuluk hırsızları kamerada

Bağcılar’da bir binanın korkuluklarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün gece 03.20 sıralarında bir apartmanın önüne iki hırsız geldi. Kapı girişinde bulunan korkulukları bir süre sonra yerinden çıkarıp olay yerinden kaçtı. Hırsızların korkulukları çalma anı apartmanın kamerasına yansıdı.

Bina sakini Özkan Demir “Korkuluğu çalmalarına şaşırdık. Para etmeyen bir şey çalıp ne yapacaklar. Güneşli’de bir çok apartmanın demir korkuluklarını çalmışlar. Çalınca satıyorlar mı, uyuşturucu mu alıyorlar tam olarak bilmiyoruz. Bunların artık önlenmesi gerekiyor. Daha önce 2-3 defa ayakkabılar çalındı. Sonra kameralar takıldı. Bu çalınan korkuluk zaten kameradan görüldü. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Sokaklarda daha bekçilerin daha çok olması bizim faydamıza. Bekçilerin kaçta gelip gittikleri belli olmadığı için hırsızlar sıkıntı oluyor. Daha çok önlem alınırsa iyi olur” dedi.