Bakan Bak, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini takip ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile birlikte takip ediyor.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da statta takip ediyor. Bakan Bak, derbiyi protokol tribününde Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik ile birlikte izliyor.