Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Cuellar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Cuellar'ı kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Ankara’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul etti” denildi.

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