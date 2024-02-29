Bakan Göktaş: 'İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz'

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Park ve Aile Sağlığı Merkezlerinin açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ben inanıyorum ki, inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum ile İstanbul’un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz” dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından bir süre önce yapımı tamamlanan Kutlu Sokak Bölge Parkı ve Soyak Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışları düzenlenen törenler ile gerçekleştirildi. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve vatandaşlar katıldı.

"İstanbul 5 yıl gibi bir zamanı boşa geçirdi"

Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, "Yürekten inanıyorum ki 31 Mart akşamında İstanbullular eser ve hizmet siyasetine yeniden destek verecek. Çünkü, kıymetli başkanlarımızın çok güzel hizmetleri var. İstanbul 5 yıl gibi bir zamanı boşa geçirdi. İnşallah 1 Nisan itibariyle İstanbul eser ve hizmet siyasetine yeniden kavuşacak, İstanbul muradına kavuşacak” dedi.

"Murat Kurum ile İstanbul’un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz”

Göktaş, "Gerek ulaşım, gerek kentsel dönüşüm, gerek parklar ve İstanbul’u güzelleştiren bütün imkanlarımızla inşallah İstanbullulara güzel hizmetler sunmaya devam edecekler. Herkes bilir, eser ve hizmet siyasetinde gerçek belediyecilik AK Parti’dedir. Ben inanıyorum ki, inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum ile İstanbul’un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz” ifadelerini kullandı.