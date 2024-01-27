Bakan Kacır: '450 milyon dolarlık kaynağa sahip, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz'

9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreninde açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yeşil dönüşüm alanında, Dünya Bankası ile 450 milyon dolarlık kaynağa sahip, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve KOBİ’lerimizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabetçiliklerine güç katıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023 Verimlilik Proje Ödülleri Törenine katıldı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda 12 kategoride en yüksek puanları alarak finale kalan 74 proje arasından 35 proje sahipleri ödüllerine kavuştu.

“Verimlilikte yüzde 76’ya ve üretimde yüzde 140’a varan artışın yanı sıra ürün maliyetlerinde yüzde 18’e kadar tasarruf sağladık”

Verimlilik alanında iyi uygulama örneklerini ön plana çıkarırken yeni projeleri de teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “İşletmelerimizde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşümün süreçlerinin hızlandırılması adına model fabrikaları hayata geçiriyoruz. Model fabrikalarımızda işletmelerimize; dijital dönüşüm, sürekli iyileştirme, yalın üretim gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Destek sağlanan işletmelerimizde önemli düzeyde performans artışlarına tanık olduk. Verimlilikte yüzde 76’ya ve üretimde yüzde 140’a varan artışın yanı sıra ürün maliyetlerinde yüzde 18’e kadar tasarruf sağladık. Elde edilen rakamlar, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de hali hazırda 8 olan model fabrika sayımızı 14’e çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan, işletmelerimizi destekleyecek yeni programları birer birer hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz üzere, KOSGEB bünyesinde, Yalın Dönüşüm Desteğini duyurduk. Bu destek ile işletmelerimizin yalın uygulamalara ilişkin sorun ve ihtiyaçlarını belirliyoruz. Yol haritalarını oluşturuyor ve kabiliyetlerinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Ülkemiz sanayisini dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getiriyoruz” dedi.

“Dünya Bankası ile 450 milyon dolarlık kaynağa sahip, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni hayata geçiriyoruz”

Küresel ekonomide var olmanın yolunun verimliliği sürekli arttırmaktan geçtiğini söyleyen Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Yeşil dönüşüm alanında, Dünya Bankası ile 450 milyon dolarlık kaynağa sahip, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve KOBİ’lerimizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabetçiliklerine güç katıyoruz. OSB’lerimizi yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürüyoruz. OSB’lerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü yükseltebilmek üzere Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli Türkiye OSB Projesini başlattık. Sanayimizin yeşil dönüşümü kapsamında, kritik 6 öncelikli sektörde; enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, iş süreçlerinin optimizasyonu dahil yeşil dönüşüme ışık tutacak Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritalarını ilan ettik. İnovasyonu ve katma değeri yüksek üretimi önceleyen adımları atarken bir yandan da iş gücü verimliliğimizi yükseltecek ve nitelikli insan kaynağımızı güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Son 22 yılda TÜBİTAK’la; verimlilik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 2 bin 500’ün üzerindeki projeye yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık” şeklinde konuştu.

“8,2 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı’na katılım sağlayarak Avrupa Birliği ile stratejik bir iş birliğinin temelini attık”

Bakan Kacır, “Üniversite-sanayi iş birliği örneği, Sektör Kampüste programımızla 89 firmamızı, 83 üniversitemiz ile eşleştirdik. Programla 10 binden fazla üniversite öğrencimiz; yapay zeka, endüstride dijital dönüşüm ve ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda en güncel bilgileri sektör profesyonellerinden öğreniyor. 81 ilimizde kurduğumuz DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile düzenlediğimiz TEKNOFEST’ler ile insan kaynağımızı erken yaşlardan itibaren inovasyona, dijital dönüşüme hazırlıyoruz. Ekol 42 okulları ile yeni nesil yazılımcılarımızı ileri teknolojileri geliştirmek ve şekillendirmek üzere yetiştiriyoruz. Bununla birlikte, verimlilik alanında uluslararası iş birliklerinin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. 8,2 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı’na katılım sağlayarak Avrupa Birliği ile stratejik bir iş birliğinin temelini attık. Bu program, ‘Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Yapay Zeka gibi alanlarda önemli altyapıların kurulumuna ve insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“2014’te 150 proje ile başlayan yarışmamıza bu yıl 596 proje başvurusu alınmış”

Yüksek katma değerli yatırımlara uygun maliyetli finansman sağladıklarının altını çizen Bakan Kacır, “Ülkemizde verimlilik alanında ilk bilimsel yayın olma özelliğine sahip ve 1967 yılından bu yana verimlilik dergisi ile uzmanların çalışmalarını akademinin dikkatine sunuyoruz. 700’ün üzerinde telif eserin bulunduğu Dijital Verimlilik Kütüphanemizde yer alan kongre, konferans ve sempozyum kitaplarını, araştırma ve inceleme sonuçlarını, farklı sektörlerin rapor ve kılavuzlarını uzmanların hizmetine sunduk. 2014 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz, Verimlilik Proje Ödülleri’nde verimliliği odak noktasına koyan firmalarımızı ödüllendirirken, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırıyoruz. 2023 Verimlilik Proje Ödülleri yarışmamızın şampiyon projelerini ilan edecek, bu projeleri geliştiren işletmelerimizin ve kurumlarımızın ödüllerini takdim edeceğiz. 2014’te 150 proje ile başlayan yarışmamıza bu yıl 596 proje başvurusu alınmış olması sadece verimlilik bilincinin Türki’ye genelinde yayılmış olmasının göstergesi değil, aynı zamanda yerli ve millî üretim konusunda yüksek farkındalığa ulaştığımızın da bir yansımasıdır. Başvurusu alınan projeler ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai puanlama aşamalarından geçtiler. Nihayetinde, 12 kategoride en yüksek puanları alarak finale kalan 74 proje arasından 35 projenin ödüllendirilmesine karar verdik” diye konuştu.

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ve çok sayıda davetli katıldı.