Bakan Tekin, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakan Tekin, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da bu yıl 6.’sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye’de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Tekin, gelecek kuşaklara aktarılan imkanlardan bahsetti.

MDK
MDK
MDK
MDK