Bakan Uraloğlu: 'Daha fazla yavaşlamayı Ankara kaldıramaz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sizler de farkındasınız Ankara çok yavaşladı, Elmadağ çok yavaşladı. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen bir belediyeyi, daha fazla yavaşlamayı Ankara kaldıramaz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da bulunan Kayaş Tren İstasyonundan Ankara - Elmadağ Bölgesel Treni’ne binerek Elmadağ’da vatandaşlarla bir araya geldi. TCDD Elmadağ Şefliği’nde basın açıklamasında bulundu. Burada yeni açılan Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’ni bilet ücretine dair bilgilendirmede bulunarak fiyatın 25 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

“Ankara - Elmadağ arası 25 lira”

Yeni açılan ve bayrama kadar ücretsiz olan Ankara-Elmadağ arası yolcu götürüp getiren Bölgesel Trenin ücreti hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Sizlerden gelen talepler doğrultusunda 21 Mart’tan itibaren her gün vatandaşlarımızın ihtiyacına göre belirlediğimiz; Ankara’dan Elmadağ’a; 06:10, 12:25 ve 17:40 saatlerinde, Elmadağ’dan Ankara’ya ise 07:20, 13:30 ve 18:55 saatlerinde hareket edecek şekilde günlük 6 sefer ile Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’ni işletmeye başladık. 136 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza Ankara-Elmadağ arasında 40-45 dakika seyir süresiyle konforlu yolculuk edebilme imkânı sunduk. Tren seferlerimizde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Ankara - Elmadağ arası 25 lira. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Ankara’da halen devam eden 31 milyar 360 milyon TL’lik proje bedeliyle 22 adet karayolu projesi gerçekleştiriyoruz”

2002 yılından bu yana Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, “2002 yılında 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 1.196 kilometreye, 446 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 1.172 kilometreye yükselttik. Ankara’da halen devam eden 31 milyar 360 milyon TL’lik proje bedeliyle 22 adet karayolu projesi gerçekleştiriyoruz. Bir süre önce de Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yollarının açılışını gerçekleştirdik. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzun ihalesini yaptık. 120 kilometre uzunluğunda olan projemizin hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu azalacak. Yine gündemimizde olan bir diğer önemli karayolu projemiz de Ankara-Akyazı Otoyolu diğer adıyla Orta Anadolu Otoyolu. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Otoyolumuzu, 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla yavaşlamayı Ankara kaldıramaz”

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile Ankara’da yatırımların daha da hızlanacağına vurgu yapan Uraloğlu, “Sizler de farkındasınız Ankara çok yavaşladı, Elmadağ çok yavaşladı. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen bir belediyeyi, daha fazla yavaşlamayı Ankara kaldıramaz. Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ‘Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilikle tekrar tanıştıracaktır. Aynı şekilde AK Parti Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyüp Tekiner kardeşimiz de Elmadağ’ı özlemle beklediği hizmet ve eser siyasetine kavuşturacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ankara’ya ve Elmadağ’a yakışan, Türkiye Yüzyılı’na yakışan projelere, vazifelere imza atacağız” diye konuştu.