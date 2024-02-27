Bakan Yerlikaya: '(Çanakkale'deki deprem) An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.