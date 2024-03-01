Bakan Yumaklı: 'Yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı: 'Yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb