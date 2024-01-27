Bakım çalışmaları devam ediyor
Bilecik Belediyesi ekiplerince kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.
Bilecik Belediyesi ekiplerince kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallesinde kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım-onarım çalışmaları ile mahalleler yenileniyor. Vatandaşlara daha rahat bir ulaşım imkanı sağlamak adına yol yapımı tamamlanıyor ve asfaltlar bakım, onarım çalışması ile iyileştiriliyor.