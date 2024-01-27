Bakım çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi ekiplerince kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.

Bakım çalışmaları devam ediyor
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Bilecik Belediyesi ekiplerince kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallesinde kanalizasyon, yol yapımı ve asfalt bakım-onarım çalışmaları ile mahalleler yenileniyor. Vatandaşlara daha rahat bir ulaşım imkanı sağlamak adına yol yapımı tamamlanıyor ve asfaltlar bakım, onarım çalışması ile iyileştiriliyor.