Balcıoğlu, projeleri ve vizyonunu paylaştı

Silivri İçin Büyük Hayaller ve Somut Projeler

Balcıoğlu, konuşmasında, Silivri'nin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını koruyarak geliştirecek projelere imza atacaklarını vurguladı. Balcıoğlu "44 yaşındayım, 44 yıldır Silivri’de yaşıyorum. 5 yıldır değil, 15 yıldır yerel yöneticilik yapıyorum bu şehirde. Sayalar’daki kaldırımın taşını, Beyciler’deki çukurun yerini bilirim ben. Hemşerilerimin dertlerini ben bilirim" diyerek, Mevcut Belediye Başkanına göndermede bulundu.

Vatandaş Odaklı Yönetim Anlayışı

Silivri'nin güler yüzlü, sevgi dolu ve vatandaşını dinleyen bir belediye başkanına kavuşacağını belirten Balcıoğlu, "çıkar gruplarının rant odaklarının emriyle değil sadece Silivrili hemşehrilerimizin talimatı ile bu kenti yöneteceğiz" ifadesiyle, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışının altını çizdi. Kendini Silivri'nin tarihine, kültürüne ve değerlerine adamış bir lider olarak tanımlayan Balcıoğlu, Silivri için hayal ettiği projelerin her bir Silivriliyi gururlandıracağını söyledi.

"Geleceğin Silivri'sini kurmak bizim önceliğimiz"

Balcıoğlu, toplamda 101 proje içeren vaatlerini açıklarken, Belediye Meclisi’nde söylediği “mahalle idarelerin yapması gereken rutin ve zorunlu işler var. Çöp toplamak, park yapmak oyun alanları oluşturmak gibi bunlar olması gereken zorunlu işler. Ancak bizim önceliğimiz geleceğin Silivrisi’ni kurmaktır. Bugünü kurtaran değil geleceği tasarlayan bir belediyecilik anlayışını kurumsallaştırmalıyız” sözlerini katılımcılara izleterek, sıradan belediyecilik anlayışının ötesine geçmeyi hedeflediklerini belirtti ve Mevcut Belediye Başkanına göndermede bulundu. Balcıoğlu kentsel dönüşüm ve yeni şehircilik anlayışıyla, vatandaşların güvenli ve mutlu bir şekilde yaşayabileceği bir Silivri'yi öncelikleri arasında tutacaklarını ifade etti.



Kentsel Dönüşüm ve Deprem Önlemleri Öncelikli

Balcıoğlu, cumhuriyetin 101. yılına yakışır 101 projesini açıklarken, 1 Nisan'dan sonra hızla hayata geçirilecek projelerin ilk sırasında kentsel dönüşüm ve deprem önlemlerinin olduğunu vurguladı. Balcıoğlu, kentsel dönüşümün sadece yapıları yenilemekle kalmayacağını, sosyal ve kültürel yaşama da değer katacağını belirtti. "Geleceğimizi şekillendirecek en hayati projelerimizden biri kentsel dönüşümdür," diyerek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin hatırlatmasını yaptı ve Silivri'nin bu gerçeğe karşı hazırlıklı olmasının önemini belirtti. Balcıoğlu "İlk işimiz kentsel dönüşüm ve deprem önlemlerini başlatmak olacak" diyerek, riskli yapıların tespit edilmesi ve yenilenmesi, teknik ekiplerin vatandaşları bilgilendirmesi, ve İmar transferi projeleriyle güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.



Silivri Sahil Parkları

Balcıoğlu, Silivri'nin doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak "Silivri Sahil Parkları" projesiyle, ilçenin sahil şeridini herkes için daha erişilebilir ve keyifli hale getirmeyi planladı. "Sahilimizi Mavi ile Yeşilin Buluşma Noktası yapacağız," diyerek, sosyal tesisler, oyun alanları ve plajları kapsayan bir dönüşüm vaadinde bulundu. Proje, ayrıca yaz aylarında gezi tekneleriyle unutulmaz geziler düzenleyerek Silivri'nin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

19 Mayıs Atatürk Spor ve Altyapı Köyü

Silivrispor ve tüm spor severler için "19 Mayıs Atatürk Spor ve Altyapı Köyü" projesini açıklayan Balcıoğlu, gençlerin sporla iç içe bir ortamda yetişmelerini sağlayacak bir kompleks oluşturmayı hedeflediğini belirtti. "Sporun içinden gelen biri olarak, gençlerimize bu imkanı sunmak benim için bir onur," diyerek, bu projenin amatör ve profesyonel sporculara ev sahipliği yapacağını, genç yeteneklerin keşfedilip geliştirileceğini anlattı.

29 Ekim Silivri Gençlik Merkezi

Balcıoğlu, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak "29 Ekim Silivri Gençlik Merkezi" projesini tanıttı. "Gençlerimizin enerjisiyle dolup taşacak," diyerek, merkezin eğitimden sanata, spordan bilime kadar geniş bir yelpazede aktiviteler sunacağını vurguladı. Ayrıca, Gençlik Konseyi ve Gençlik Meclisi ile gençlerin yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamayı planladığını belirtti.

Kahvaltı ve Kırtasiye Desteği

Çocukların eğitimine ve sağlıklı gelişimine büyük önem veren Balcıoğlu, "Kahvaltı ve Kırtasiye Desteği" projesiyle, her çocuğun eğitim hayatına eşit şartlarda başlamasını hedeflediğini açıkladı. "Hiçbir çocuğumuzun aç kalmadığı, her çocuğumuzun eğitim hayatına eşit şartlarda başladığı bir Silivri yaratmayı amaçlıyoruz," diyerek, projenin ilkokullarda sağlıklı kahvaltılar sunmayı ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı içerdiğini belirtti.

İşte Bora Baclıoğlu’nun projeleri:

Kentsel Dönüşüm ve Deprem Hazırlığı: Silivri için kentsel dönüşüm, deprem güvenliği ve modern yaşam alanlarının oluşturulması odaklı bir projedir. Riskli yapıların yenilenmesi ve yeni sanayi bölgesinin dönüşümü ile bölge, modern ve sürdürülebilir bir çehreye kavuşacak. Ayrıca, sanat sokağı ile bölgeye kültürel canlılık kazandırılması ve imar transferi ile sosyal konut projeleri aracılığıyla vatandaşların güvenli evlerde yaşamasının sağlanması hedeflenmektedir.

Şehiriçi Otopark ve Trafik Düzenlemeleri: Şehir merkezinin trafik akışını rahatlatmak ve park sorununu çözmek amacıyla modern otoparklar ve robotik park sistemleri planlanıyor. Bu yapılar, trafik sıkışıklığını azaltacak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak. Ayrıca, toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi ve akıllı sinyalizasyon sistemleri ile trafik yönetiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Yayalaştırma Projeleri: Yayalaştırma projeleri, Silivri'nin belirli bölgelerinde yürüyüş yolları ve bisiklet şeritlerinin oluşturulmasıyla daha yeşil ve temiz bir çevrenin yaratılmasını hedefliyor. Bu projeler, kültürel ve sosyal yaşama katkı sağlayacak festival alanları ve çocuk etkinlik alanları ile bölgeyi canlandırmayı amaçlamaktadır.

Yeni Silivri Otogarı: Silivri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi trafik akışını rahatlatmak için modern ve işlevsel bir otogarın inşası planlanıyor. Bu yeni otogar, şehre gelen misafirler için konforlu ve güvenli bir ilk izlenim sunacak.

Silivri Sahil Parkları: Silivri'nin muhteşem sahil şeridini ön plana çıkaracak sahil parkları projesi, bölgeyi hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak yeri haline getirmeyi hedefliyor. Yeşil alanlar, sosyal tesisler ve eğlence alanları ile sahil şeridi, her yaştan insan için cazip bir yaşam alanı olacak.

Silivri Karavan ve Çadır Parkı: Doğaseverler ve macera arayanlar için tasarlanan bu proje, Silivri'yi karavan ve çadır turizminin önemli merkezlerinden biri yapmayı amaçlıyor. Doğal güzellikler içinde güvenli ve konforlu bir alan sunulacak.

Spor ve Altyapı Köyü: Sporun her dalında genç yeteneklerin gelişimini desteklemek için kapsamlı bir spor kompleksi kurulması planlanıyor. Modern tesisler ile Silivrispor ve diğer spor kulüplerine destek sağlanacak.

Silivri Gençlik Merkezi: Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri, potansiyellerini keşfedecekleri bir merkez oluşturulacak. Atölyeler, kurslar ve eğitim programları ile gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

E-Spor Arenası ve Oyun Geliştirme Merkezi: E-spor ve oyun geliştirme alanında gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri, yarışmalara hazırlanabilecekleri modern bir merkezin kurulması hedefleniyor.

Silivri Gösteri ve Sanat Merkezi: Kültürel ve sanatsal faaliyetler için tasarlanmış bu kompleks, tiyatro, sinema, sergi alanları ve atölyeleri ile sanatseverlere geniş bir yelpazede hizmet verecek.

Su Sporları ve Dalış Eğitim Merkezi: Silivri'nin sahil şeridinde su sporları ve dalış eğitimlerinin verileceği, bölgeyi su sporları merkezi haline getirecek bir merkez kurulacak.

Silivri Eğitim ve Etüt Merkezi: Çocukların ve gençlerin eğitimine katkıda bulunacak, geleneksel ve dijital öğrenme yöntemlerinin bir arada sunulduğu bir eğitim merkezi planlanıyor.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri: Çalışan ailelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak güvenli, eğitici ve eğlenceli ortamlar sunacak modern kreşler ve gündüz bakımevleri açılacak.

Öğrenci Yurtları: Üniversite ve lise öğrencileri için konforlu, güvenli ve modern yurtların inşası, öğrencilerin barınma sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi: Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlayacak, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak bir merkezin oluşturulması planlanıyor.

Kahvaltı ve Kırtasiye Desteği: Eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kahvaltı ve kırtasiye desteği sağlanacak.

Et, Süt İşleme ve Tarım Kooperatifi Fabrikası: Yerel üreticilerin desteklenmesi, Silivri'nin tarımsal ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması için bir kooperatif fabrikasının kurulması hedefleniyor.

Silivri Halk Market: İhtiyaç sahibi vatandaşların uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere erişimini sağlayacak ve yerel üreticilerin destekleneceği bir halk marketin açılması planlanıyor.

E-Tarım (Çiftçilikte Dijital Dönüşüm Devrimi): Çiftçilik faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi, verimliliğin artırılması ve çevre dostu tarım tekniklerinin benimsenmesi amaçlanıyor.

Kapalı Pazar Yeri: Tüm hava koşullarında alışveriş imkanı sunacak, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak modern kapalı pazar yerlerinin inşası planlanıyor.

Gezici Oyun Evi: Mahalle mahalle dolaşarak çocuklara ulaşacak, eğlenceli ve eğitici aktiviteler sunacak gezici oyun evlerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Silivri Belediyesi Sosyal Tesisleri: Ailelerin bir araya gelerek kaliteli vakit geçirebilecekleri, uygun fiyatlı yemek ve etkinlikler sunan sosyal tesislerin kurulması planlanıyor.

Dernekler Yerleşkesi: Sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve toplantılarını yapabilecekleri, bir araya gelebilecekleri modern bir dernekler kompleksi oluşturulacak.

Mahalle Konakları: Komşuluk ilişkilerini güçlendirecek, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak mahalle konaklarının inşası hedefleniyor.

Yaşlı Bakım Merkezleri: Yaşlı bireylerin sosyal, sağlık ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanacağı, onlara kaliteli bir yaşam sunacak yaşlı bakım merkezleri kurulacak.

Emekli Evleri: Emeklilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilecekleri, hobi ve eğitim programlarına erişebilecekleri emekli evlerinin açılması planlanıyor.

Taziye Evleri: Vatandaşların acılarını paylaşabilecekleri, birlikte yas tutabilecekleri, sosyal destek sağlayacak taziye evlerinin kurulması hedefleniyor.

Sokak Hayvanları Yaşam Alanı: Sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilecekleri, modern imkanlara sahip yaşam alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Ekolojik Silivri: Çevre dostu projelerle Silivri'nin sürdürülebilir bir çevre politikası benimsemesi, yeşil alanların artırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mobil Çözüm Noktaları: Belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha yakın olması için mobil hizmet araçlarının devreye alınması, vatandaşların belediye hizmetlerine kolay erişimini sağlayacak.

Açık ve Şeffaf İhale: Belediye ihale süreçlerinin şeffaflığını ve vatandaşların bu süreçlere erişimini artırmak amacıyla canlı yayınlar ve açık ihale sistemlerinin kullanılması planlanıyor.

Silivri Tarihi Mirası Canlandırma Projesi: Silivri'nin zengin tarihi ve kültürel mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için kapsamlı çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

Proje ve Girişimcilik Merkezi: Yenilikçi fikirlerin ve girişimciliğin desteklenmesi, gençlerin ve girişimcilerin projelerini hayata geçirebilecekleri bir merkezin kurulması planlanıyor.

Şehir Hatları Vapur Seferleri: Silivri ve Avcılar arasında deniz ulaşımını sağlayacak vapur seferleri ile ulaşımın çeşitlendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor.

Kent Lokantası: Herkesin uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere erişebileceği, yerel üreticilerin destekleneceği kent lokantalarının açılması planlanıyor.

İstanbul Kitapçısı: Kitap ve edebiyat meraklılarının buluşma noktası olacak İstanbul Kitapçısı, kitap kafeleri ile Silivri'de kültürel bir canlılık yaratacak.

Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM): Alkol, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden bireyler için psikolojik danışmanlık, eğitim ve sosyal destek hizmetleri sunacak bir merkezin kurulması planlanıyor.

Silivri Kent Üniversitesi: Silivri'nin eğitim, kültür ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek bir kent üniversitesinin kurulması hedefleniyor. Bu üniversite, gençlere dünya standartlarında eğitim sunmayı ve bölgesel gelişimi teşvik etmeyi amaçlıyor.