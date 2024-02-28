Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 2 organizatör ve 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 2 organizatör ve 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye kapsamında istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda 14 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı. Ekipler operasyonda suçta kullanılan 2 araca ise el koydu.

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Yakalanan organizatörler çıkarıldıkları adli makamlarca haklarında adli kontrol tedbiri kararı ile serbest bırakıldı.