Balıkesir'de 20 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de emniyet ekipleri şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde arama kaydı bulunan 20 şahsı yakalarken, denetimde çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz iki gün boyunca Balıkesir’in merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 4 bin 556 şahıs sorgusunda arama kaydı bulunan 20 şahıs yakalandı. Yapılan denetimde ayrıca, bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca, bir şahıstan bir ruhsatsız tüfek, bir şahıstan 44 Adet Galara isimli sentetik ecza maddesi, bir şahıstan ise 9,16 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Denetimde gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı açıklandı.