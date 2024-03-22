Balıkesir'de emekliler bağlama çalmayı öğreniyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği bağlama kursuna çoğunluğu emekliler olmak üzere 15 kişi katıldı. Gitar ve Bağlama Eğitmeni Hüseyin Arslan’ın öncülüğünde 4 aydır haftanın iki gün sürdürülen kursta nota ile bağlama çalmayı öğrenen kursiyerler, mutluluklarını dile getirdi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çeşitli kurslar devam ederken, Gitar ve Bağlama Eğitmeni Hüseyin Arslan’ın verdiği bağlama kursuna da emekli vatandaşlar ilgi gösterdi. Yurdun değişik yörelerinden türküleri notalar eşliğinde öğrenen vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi. Eğitmen Hüseyin Arslan da, kursiyerlerin, kültürümüz ile türküleri notaları ile öğrendiklerini söyledi. Kursun iyi gittiğini anlatan eğitmen Hüseyin Arslan, “Halk Eğitimde bağlama kursundaki öğrenciler, değişik yaşlarda genellikle emekli olmuş yaş kategorisindeler. Uhde kalmış insanların içinde. İşte bağlamayı öğrenelim, türkülerimizi söyleyelim diye çalışıyorlar. Tabi bu yaştan sonra olur mu diye bir çekingenlik var. Halk Eğitim de buna güzel bir hizmet veriyor. Kurslarımıza, değişik yaşlarda insan geliyor. Yapabileceklerine inanıyorlar. Vakitleri de müsait oldukları için kısa bir sürede notaları çalabildiler. İleriki zamanda daha iyi çalabileceklerine inanıyorum” dedi. Kursiyerlerden Güler Sermer de, Bağlama çalmak benim çocukluğumun tek istediğim şeylerindendi. Yani birkaç istediğim şeyden birisi bu. Bağlama çalmak, çok güzel çalmak istiyorum. Şu an için bu kursa katılmam, buraya gelmem, özellikle nota bilmeyen birisi için, çok başarılı bir dönemdi benim için” dedi. Ali Küçükkahraman ise, ”Ben astsubay emeklisiyim. Gençlik yıllarımda halk müziğine olan ilgimden dolayı saz kursu ve bağlama kursuna katıldım. Bir meşgale olsun dedim. Hüseyin hocamdan rica ettim. Oda kabul etti. Ve o günden beri Ocak ayından beri bu kursa devam ediyorum. Geçen sene de katılmıştım bu kursa. Bu senede devamını yaptım. Bu sene Hüseyin hocam sayesinde bağlamada bayağı birkaç tane parça çıkarmaya başladım. Çok memnunun” diye konuştu. Mehmet Kahraman da, “İçimden gelen bir sevgi var bağlamaya karşı. Çalarken başkalarından duymak, o parmak hareketi benim çok hoşuma gidiyordu. Acaba bende bir gün yapabilir miyim diye hep hevesle bu güne nasip oldu. Bu gün bağlama kursuna gelebilmek için de vardiya saatlerini değiştirdim. Epey yol kat ettik. Beklemediğim şarkıları çalıyorum. İler ki zamanlarda daha güzel olacak” dedi.