Balıkesir'de uyuşturucu taciri 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu taciri 6 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Gönen ve Erdek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

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Olaya karışan 6 şüpheli ise gözaltına alındı.