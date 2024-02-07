Balıkesir'e ilk 'teknolojik jeotermal sera' kuruluyor

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Balıkesir’de ilk olacak teknolojik jeotermal sera kurulum çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir’in Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde 50 bin metrekarelik alana kurulum süreci devam eden yenilenebilir enerji kaynakları ile örtü altı üretim yapılacak olan topraksız tam otomasyonlu teknolojik seralarda teknolojik jeotermal serada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, incelemelerde bulundu.

40 lt/sn debi ve 87 santigrat derecedeki jeotermal su kaynağı ile önemli bir avantaj sağlayarak, nisan ayında ilk fidelerin dikilmesi planlan seralarda domates üretilecek. Balıkesir tarımında üretimde süreklilik kazandırılması adına yaygınlaştırılması planlanan seracılık faaliyetleriyle, bölge ekonomisine katma değer sağlaması hedefleniyor.