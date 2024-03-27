Balıkesirli gençler halk oyunları yarışmasına hazırlanıyorlar

Burhaniye ilçesinde, liseli gençler 18 Mayısta Balıkesir’de düzenlenecek Halk Oyunları Yarışmasına hazırlanıyorlar. Süleyman Kirli, Hüseyin Kirli, Semiha Esen ve Sevgi Dur’un eğitmenliğini yaptığı kursta Balıkesir yöresi oyunlarını öğrenen gençler, heyecanla yarışmaya hazırlanıyorlar.

Hacı Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesini dolduran gençler haftanın iki günü eğitmenleri işleğinde çalışmalarını sürdürürken, iddialı olduklarını söylediler. Öğretmenlerine teşekkür eden Gülce Naz Öcal, “ 19 Mayıs için Balıkesir şenliklerine hazırlanıyoruz. Orada güzel bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” dedi. Mina Bilge Akkoyun da, “ 2 yıldır bu ekipte çalışıyorum. 19 Mayıs şenliklerine hazırlanıyoruz hep beraber. Balıkesir’de dereceye gireceğimize inanıyorum” dedi. Doğukan Oğur ise, “ Arkadaşlarla birlikte Balıkesir’deki festivale çok güzel hazırlanıyoruz. İddialıyız. Birinci olacağımızı düşünüyorum. Ne ödül varsa hepsini alacağız” diye konuştu.

Halk Oyunları Eğitmeni Süleyman Kirli de, “ 19 Mayıs kapsamında Balıkesir merkezde yapılacak olan festivale hep beraber hazırlanıyoruz. İddialıyız. Elimizden geldiğince çocuklarla birlikte Balıkesir’in geleneksel halk oyunlarını ve geleneksel kostümlerini orada göstereceğiz” dedi.