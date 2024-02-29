Bandırma'da FETÖ firarisi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bandırma'da FETÖ firarisi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ’ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı nedeniyle aranan gazeteci Mehmet Tosun (53), Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi birimlerince yakalandı. Şahıs, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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