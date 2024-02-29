Bandırma'da ördeklerin su keyfi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde su birikintisinde ördekler, suyun keyfini çıkararak doğal yaşamlarına devam ediyor.

Bandırma'da ördeklerin su keyfi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde su birikintisinde ördekler, suyun keyfini çıkararak doğal yaşamlarına devam ediyor.

Bandırma’nın Levent Mahallesi’nde doğa ile içe bir manzara yaşanıyor. Mahallede yer altından çıkan kaynak suyu birikerek küçük bir gölet oluşturdu. Su birikintisinde ördekler, suyun keyfini çıkararak doğal yaşamlarına devam ediyor. Levent Mahallesi’ndeki bu doğal güzellik, mahalle sakinleri ve çevre halkı tarafından ilgiyle izleniyor. Ördeklerin gölet içinde sergilediği doğal davranışlar, mahalle sakinlerine manzara sunuyor.

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Kaynak suyunun biriktirdiği bu küçük gölet, Levent Mahallesi’nde doğal bir yaşam alanı ve dinlence noktası haline gelmiş durumda. Ördeklerin gölet içinde özgürce dolaşıp suyun keyfini çıkarması, kameralara yansıdı.