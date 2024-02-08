Bandırma'da uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bandırma'da uyuşturucuya geçit yok
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda yürütülen uygulamalarda, Y.B., U.S. ve B.Ç. isimli şüpheli şahıslardan 30.80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu ticaretine ve kullanımına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.