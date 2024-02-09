Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre yerleşim yerlerinin nüfuslarını açıkladı. Bu verilere göre Bandırma ve Erdek’in nüfusu arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Bandırma’nın nüfusu 1 yıl içinde Bin 871 kişi arttı. Geçtiğimiz yıl Bandırma’nın nüfusu 164 bin 965 olarak kayıtlara geçmişti. Bandırma’nın nüfusu bu yıl 166 bin 836 oldu.

Erdek’in nüfusu ise geçtiğimiz yıl 31 bin 902 kişiydi. Erdek’in nüfusu güncel verilere göre 32 bin 268 olarak açıklandı. Erdek’te nüfusun bir yıl içerisinde 366 kişi arttığı verilere yansıdı.