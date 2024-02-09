Bandırmaspor, Gakpa ile anlaştı

Bandırmaspor, Manisa FK'dan ayrılan Marvin Gakpa ile anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bandırmaspor, Gakpa ile anlaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bandırmaspor, Manisa FK’dan ayrılan Marvin Gakpa ile anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bandırmaspor, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Manisa FK’da forma giyen 30 yaşındaki Marvin Gakpa’yı transfer ettiklerini açıkladı. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Gakpa’nın 59 gole katkısı bulunuyor.

MDK
MDK
MDK
MDK

Marvin Gakpa, kariyerinde FC Lorient, Paris FC, AC Ajaccio, Quevilly Rouen, FC Metz ve Manisa FK takımlarında oynadı.