Bandırmaspor, Gakpa ile anlaştı
Bandırmaspor, Manisa FK'dan ayrılan Marvin Gakpa ile anlaşma imzalandığını açıkladı.
Bandırmaspor, Manisa FK’dan ayrılan Marvin Gakpa ile anlaşma imzalandığını açıkladı.
Bandırmaspor, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Manisa FK’da forma giyen 30 yaşındaki Marvin Gakpa’yı transfer ettiklerini açıkladı. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Gakpa’nın 59 gole katkısı bulunuyor.
Marvin Gakpa, kariyerinde FC Lorient, Paris FC, AC Ajaccio, Quevilly Rouen, FC Metz ve Manisa FK takımlarında oynadı.