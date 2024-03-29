Barış Alper Yılmaz 'dalya' demeye hazırlanıyor

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında salı günü Hatayspor ile evinde mücadele edecek olan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılardaki kariyerinde önemli bir eşiği geçecek. Barış Alper, bordo-beyazlılar karşısında görev alması durumda Galatasaray ile 100. resmi maçına çıkacak.

2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ona farklı pozisyonlarda verdiği görevleri de başarılı bir şekilde uygulayan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarda santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.

99 maç, 8 gol, 1 şampiyonluk

Barış Alper, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig’de 71, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi’nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakaya çıktı. Başarılı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda da 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar ile Süper Lig’de şampiyonluk da yaşadı.

Bu sezonun en istikrarlı futbolcusu

Barış Alper Yılmaz ayrıca bu sezon Galatasaray’ın en istikrarlı futbolcusu oldu. Yılmaz, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 47 resmi mücadelenin 46’ında süre aldı. 23 yaşındaki futbolcu oynamadığı tek mücadele olan Sivasspor deplasmanında da sarı kart cezalısıydı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.