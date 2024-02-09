Barış elçilerine akademik eğitim verilecek

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki barış ve kalkınma çalışmalarına katkı vermek amacıyla İstanbul’da kurulan barış merkezi profesyonel sertifika programı kapsamında uzmanlara akademik eğitim verecek.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından yerel eğitim merkezi CIFAL İstanbul aracılığıyla sunulan akademik çalışmaları, saha ziyaretlerini, seminer ve atölye çalışmalarını da içerecek olan program faaliyete geçti. Program kapsamında 40 barış ve kalkınma uzmanına eğitim verilecek. Bu amaçla kurulan Barış Merkezi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ülkelerin karşı karşıya kaldığı toprak ve kimlik sıkıntıları, iklim değişikliği, gıda güvensizliği, mülteci entegrasyonu ve toplumsal kalkınma gibi konular çerçevesinde barışın inşası programa katılan öğrenciler, ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılacak. Merkezde yürütülecek programda; barış ve kalkınma teorileri ile metodolojisi, sürdürülebilir kalkınma, diplomasi ve iş birliği ana konularında kapsamlı bir müfredat işlenecek.

“Öğrenciler deneyimlerini bölgede dokuz aylık bir sosyal değişim projesi uygulamak için kullanacak”

Öğrenciler deneyimlerini bölgede dokuz aylık bir sosyal değişim projesi uygulamak için kullanacak ve sonuçlarını sunacakları bitirme semineri ile programı tamamlayacak. Kariyerlerinin ortasındaki uzmanlara uygun olarak tasarlanmış program, bursiyerlerin öğrendiklerini gerçek dünya senaryolarına entegre edebilmelerini, kendi kurumlarını ve toplumlarını olumlu yönde etkileyebilmelerini sağlayacak. Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Bahçeşehir Üniversitesinin katkılarıyla faaliyet gösterecek barış merkezinde ilk eğitim grubu için programa alımlar, Şubat 2024’te, dersler ise 2025 yılında başlayacak.