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- Başakşehir: 'Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'
Başakşehir: 'Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'
Başakşehir: Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
Başakşehir: "Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie’e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."