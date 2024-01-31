Başakşehir: 'Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'

Başakşehir: Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Başakşehir: 'Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'
Editör
EditörEditör
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Başakşehir: "Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie’e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."