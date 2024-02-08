Başakşehir'de bir kadının bebek arabasından çantasının çalındığı anlar kamerada

Başakşehir’de bir işyerinin önünde ürünleri inceleyen yabancı uyruklu kadının bebek arabasında bulunan çantayı gözüne kestiren 2 hırsızdan biri kadının önünü kapatırken diğeri arabadaki çantayı çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir zücaciye mağazasının önünde ürünleri inceleyen yabancı uyruklu kadının yanına yaklaşan 2 hırsızdan birisi kadının önünü kapatacak şekilde durdu. Diğer hırsız ise bebek arabasındaki çantayı çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kadınlardan birinin hırsızlık yaptıkları kişinin önünü kapattığı diğerinin de çantayı çaldıktan sonra içini incelediği görüldü.