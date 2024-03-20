Başakşehir'de Güvercintepe Semt Polikliniği hizmete açıldı

Sağlığın merkezi Başakşehir’de yatırım halkasına bir yenisi daha eklendi. Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Güvercintepe Semt Polikliniği, ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sağlık alanındaki yatırımların süreceğini söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımlara kesintisiz devam ediyor. Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkezi haline gelen Başakşehir’de sağlık merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Güvercintepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan semt polikliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Sağlık Bakanı Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Bekir Aktura ve vatandaşlar katıldı.

2 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edildi

Konuşmasında Güvercintepe Semt Polikliniği hakkındaki detaylara değinen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Sağlığın merkezi olan şehrimizde bugün sağlık yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. 2 bin 900 metrekare alan üzerinde iki kat olarak inşa ettiğimiz Güvercintepe Semt Polikliniğimiz, mahalle sakinleri başta olmak üzere şehrimize ve tüm komşularıma hayırlı uğurlu olsun. Polikliniğimizde röntgen, doğum, müdahale ve müşahede, acil muayene odalarımızla üroloji polikliniği, diş polikliniği, çocuk poliklinikleri ve 10 genel poliklinik odamız yer alıyor” diye konuştu.

“Yatırımlarımıza kesintisiz devam edeceğiz”

“Her şeyin başı sağlık” diyerek Başakşehirlilerin sağlığı için tüm imkânları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Yüz yıl önce ülkemizin en büyük Hilali Ahmer hastanelerinden birinin kurulduğu Başakşehir’imiz, bugün Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ev sahipliği yapıyor. Her şeyin başı, en büyük zenginliğimiz sağlığımız diyerek, komşularımızın sağlığı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güvercintepe Mahallesi’nde hayata geçirdikleri yatırımların sağlık alanıyla sınırlı olmadığının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Ulaşımdan eğitime, kültür sanattan spor ve yeşil alanlara kadar komşularım için mahallemize eserler kazandırıyoruz. Ne yaparsak Başakşehir’imiz için, Güvercintepeli komşularım için yapıyoruz” dedi.