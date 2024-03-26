Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Başakşehir’de oto tamir dükkanına motosikletli iki şahsın yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen iki şahıs, makineli silah ile oto tamir dükkanına ateş etti. Saldırı sonrası şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayda kurşunlanan dükkanda bulunan esnaf İsa B., Ramazan B. ve Yunus B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın iki esnaf arasında çıkan müşteri kavgasından kaynaklandığı öğrenildi.