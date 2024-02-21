Başkan Aktaş: 'İş bilenin, kılıç kuşananın'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı belediyelerin hizmet yaptığını, muhalefetin ise sadece algı yaptığını söyleyerek, “110 bin nüfuslu Mudanya’da 5 senede ne yaptınız? 125 bin nüfuslu Gemlik’te ne yaptınız? 5 senede 543 bin nüfuslu Nilüfer’de ne yaptınız? Yaptıkları sadece bol bol cilalı reklamlar. 5 senede anlatacakları bir tane spor salonları, yüzme havuzları yok. Bizler taahhüt ettiklerimizin yüzde 85’ini yapmışız. İş bilenin, kılıç kuşananın” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli ve Büyükorhan’da bir dizi programa katılarak vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Orhaneli ilçesinde Beyce Pazarı’na uğrayarak geleneksel ‘Bereket Duası’na iştirak eden Başkan Aktaş, ardından vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Pazarcı esnafının tezgahlarını da tek tek gezerek sohbet eden Başkan Aktaş, ilçe teşkilatıyla da istişarede bulundu.

Daha sonra Büyükorhan ilçesine geçen Başkan Alinur Aktaş, ilçe halkını ve esnafını ziyaret ederek görüş ve düşüncelerini dinledi. İlçe teşkilatıyla buluşan Başkan Alinur Aktaş, 5 yıllık süreçte yapılan çalışmaları ve projelerini anlattı.

“Hedeflerimizi anlatmaya devam edeceğiz”

Dağ bölgesinin güzel ve vatanperver insanlarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Orhaneli ve Büyükorhan başta olmak üzere dağ ilçelerine her zaman en iyi hizmetleri yapmanın hesabı içerisinde olduklarını belirtti. Genç nüfusun yoğun olduğu Orhaneli ve Büyükorhan’a gençlik merkezi kazandırmak istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, 31 Mart akşamına kadar kapı kapı gezerek Bursa’ya dair taşıdıkları heyecanı anlatacaklarını söyledi. ‘Her şey bir hayalle başlar’ diyen Başkan Alinur Aktaş, yaptıkları hizmetleri önümüzdeki dönemde tüm hızıyla sürdüreceklerini anlattı. Partideki değerlendirmeler neticesinde bazı belediye başkanlarının ‘başım üstüne’ dediğini, bazılarının ise trenden indiğini belirten Başkan Aktaş, “Vefa duyulması gereken birisi varsa, o da bize bu cesareti, iradeyi veren Recep Tayyip Erdoğan’dır. Aramızdan ayrılanlar hakkında asla kötü konuşmayız. Biz yol arkadaşlığı yapıyoruz. Özellikle Büyükorhan şampiyonluklara alışmış bir şehir. Yüzde 70-80’leri görmüş bir ilçede daha yüksek rakamları görmek istiyoruz. Orhaneli’de, Büyükorhan’da coşkuyu, heyecanı gördük. Kalan süreçte projelerimizi, hedeflerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Hedefimize odaklanarak 31 Mart akşamı coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Biz siyasetten birilerinin hayatına dokunmayı, hizmet etmeyi anlıyoruz” dedi.

“Anlatacakları bir tane spor salonları yok”

Cumhur İttifakı belediyelerin çok hizmetler yaptığını, ancak şimdi hiçbir şey yapmayıp algı yapanlarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “İnek kocaman bir buzağı doğurur, sesi çıkmaz. Tavuk ise yumurta çıkarır, sesi arş-ı alaya çıkar. Muhalefetin yumurta kadar bu ülkeye ve şehre hizmeti yok. 110 bin nüfuslu Mudanya’da 5 senede ne yaptınız? 125 bin nüfuslu Gemlik’te ne yaptınız? 5 senede 543 bin nüfuslu Nilüfer’de ne yaptınız? Bizler ilçe ilçe yaptıklarımızı saatlerce anlatıyoruz. Nilüfer kurulduğunda siteler şeklinde büyüdü. Sitelerin içerisini site yönetimleri, altyapıları, ana caddelerin tamamını Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bunlar da her yere çok güzel tabela astılar. Nilüfer Belediyesi’nin toplam 200 totemi var. 16 tanesi görüş mesafelerini engellediği için iki buçuk senedir kaldırmalarını istedik. Baktık hala ses yok sonunda 16 tanesini kaldırdık. Yaptıkları sadece bol bol cilalı reklamlar. 5 senede anlatacakları bir tane spor salonları, yüzme havuzları yok. Anlatacakları bir tane kültür merkezleri, gençlik merkezi yok. Ortada çalışma yok ama algıda üstlerine yok. Bizler taahhüt ettiklerimizin yüzde 85’ini yapmışız. İş bilenin, kılıç kuşananın” diye konuştu.

Son 5 senede yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlatan Başkan Aktaş, ulaşımdan kentsel dönüşüme, sosyal yatırımlardan spora kadar Bursa’ya kazandırılan hizmetler konusunda katılımcılara bilgi verdi.