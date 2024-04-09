Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Vali Aygöl ve Kaymakam Öztürk'e ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, makamında bir araya geldiği Vali Aygöl ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şefik Aygöl, Başkan Bakkalcıoğlu’nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu da Vali Aygöl’e misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra ilçe Kaymakamı Adem Öztürk’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Kaymakam Adem Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu’nu tebrik ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Kaymakam Öztürk’e misafirperverliği nedeni ile teşekkür etti.