Başkan Bakkalcıoğlu'nun Kadir Gecesi mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Kadir Gecesi” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Merhametin, iyiliğin, hoşgörünün, paylaşmanın, dayanışmanın, umut ve huzurun gecesi, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen, barış, sevgi ve hoşgörünün yol göstericisi Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek Kadir Gecesi’nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberlik içinde aydınlık günlere hep birlikte ulaşma dileğiyle, Mübarek Kadir Gecesi’ni kutlar, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.”