Başkan Balcıoğlu, AFAD Gönüllülerine Sertifika ve Kimlik Kartı Teslim Töreni'ne Katıldı

Başkan Balcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, afet bilincine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Özellikle Rumeli Üniversitesi Genel Sekreteri Aylin Suçıkan ve öğrencilerine, afetlerde verdikleri desteklerden dolayı minnettarlığını ifade etti. Ayrıca, Keskin Color Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Keskin'e ve çalışanlarına, 23 Nisan’da Hatay’a yaptıkları destekler ve afet eğitimlerine verdikleri katkılar için teşekkür etti.

Eğitim kurumlarına da değinen Balcıoğlu, Türam Anadolu Lisesi ve Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin afet bilinci eğitimlerine verdikleri desteklerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’ne sanal tanıtımı ve eğitici oyun geliştiren Çizgi Yazılım Okulu öğrencisi Mehmet Efe Tozlu'ya ve Okul Müdürü Oğuzhan Hasdoğru'ya teşekkürlerini sundu.

Başkan Balcıoğlu, tüm okullarda afet bilinci eğitimlerine devam edeceklerini belirtti ve bu eğitimlerin artırılarak sürdürüleceğini söyledi. Gençlerin afet bilincine sahip olmasının, sadece gençler için değil, tüm toplum için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Silivri Belediye Başkanı, özellikle beklenen büyük İstanbul depremi gibi afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine değindi. "Hazırlanan deprem projeksiyonları gösteriyor ki biz böyle bir durumda kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun için depreme ve afetlere hazırlıklı olmamız önemli," dedi.

Mevcut afet koordinasyon merkezinin yenilenmesi projesinin tamamlandığını belirten Balcıoğlu, daha büyük ve kapsamlı bir eğitim merkezine geçeceklerini açıkladı. Yeni merkezde, afet bilinci ve farkındalık eğitimlerinin daha geniş kapsamlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Bu bağlamda, vatandaşların, ailelerin ve çalışanların bu eğitimlere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Balcıoğlu, "Önümüzdeki sezon, afet bilinci farkındalığını artırmak amacıyla tüm okullarımıza, fabrikalarımıza ve sitelerimize eğitimler vereceğiz. Amacımız, Silivri’de yaşayan herkesin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlamak," dedi.

Törende, AFAD gönüllülerine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirten Balcıoğlu, gönüllülerin aldıkları sertifikaların ve kimlik kartlarının toplumda güven ve destek simgesi olduğunu vurguladı. Gösterdikleri çaba ve emek için tüm gönüllülere teşekkür ederek, sağlıklı, güvenli ve başarılı bir gelecek diledi.