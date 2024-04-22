Başkan Balcıoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Başkan Balcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve demokrasi yolundaki kararlı adımlarını ve ulusal egemenliğimizin ilanını simgeleyen çok özel bir gün. Atatürk'ün liderliğinde, ülkemizin teminatı olan siz çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Sizler bizim en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimiz sizin ellerinizde."

Başkan, çocuklara yönelik projeler hakkında da bilgi vererek, "Yeni kreşler, eğitim merkezleri ve bilim ile sanat atölyeleri kurmayı planlıyoruz. Bu yerlerde hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz." dedi.

Ayrıca, dünyanın dört bir yanında, özellikle Filistin ve Ukrayna’da savaşın gölgesinde yaşamını yitiren çocukları anarak, tüm dünya çocukları için barış ve huzur dolu bir gelecek dileğinde bulundu. Balcıoğlu, "Savaşların gölgesinde büyüyen çocuklarımızın acılarını hafifletmek ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur," şeklinde konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, şehitleri ve gazileri minnet ve şükranla andı. Mesajını, "Çocuklarımız, daha iyi, daha adil, daha yeşil bir dünyanın umudu ve teminatıdır. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum," sözleriyle tamamladı.