Başkan Balcıoğlu, Silivri Çağrıbey Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı Ağırladı

Başkan Balcıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Yetenek ve azimle dolu sporcularımızı destekleyerek, Silivri'mizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Spor ve dayanışma ile başarı kaçınılmaz. Silivri Çağrıbey Spor Kulübü Başkanı İskender Kapıcıoğlu'na, yönetim kurulu üyelerine ve kıymetli genç sporcularımıza nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Silivri Çağrıbey Spor Kulübü Başkanı İskender Kapıcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Balcıoğlu'nun desteklerinden dolayı teşekkür ederek, sporcuların azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler. Genç voleybolcular da Başkan Balcıoğlu'na kendilerine verdiği moral ve motivasyon için minnettarlıklarını dile getirdiler.