Başkan Balcıoğlu, 'Silivrispor Tarihi' Kitabı Söyleşi ve İmza Gününe Katıldı

Başkan Balcıoğlu, konuşmasında Silivrispor’un kişisel hayatında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Sporculuk yıllarında kırmızı-mavi formayı terlettiğini ve kulüpte yöneticilik yaparak da hizmet ettiğini belirtti. Balcıoğlu, “Silivrispor’un benim hayatımda çok özel bir yeri vardır. Kırmızı-mavi formayı terletme onurunu yaşamış biri olarak, bu kulübün bir parçası olmanın gururunu her zaman yüreğimde taşıyorum” dedi.

Silivrispor’un tarihini anlatan bu kitabın, kulübün anılarına ve sporcularının hikayelerine tanıklık ettiğini belirten Balcıoğlu, “Bu eser, yalnızca bir spor kulübünün tarihini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda ilçemizin spor kültürüne olan katkılarını ve bu kulübe gönül vermiş insanların fedakarlıklarını da gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.

Balcıoğlu, Silivri’nin kültürel mirasının korunmasının ve bu tür etkinliklerin desteklenmesinin önemini vurguladı. “Silivri Belediye Başkanı olarak, kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğim. Silivri’nin, Silivrispor’un geçmişinden ilham alarak geleceğe daha güçlü adımlarla hep birlikte yürüyebilmek hepimizin ortak hedefidir” dedi.

Başkan Balcıoğlu, etkinlikte yazar Ufuk Bek, İbrahim Çeşmecioğlu ve Engin Erkuş’a teşekkür belgelerini takdim etti. “Bu anlamlı kitabı yazarak bize bu değerli mirası ölümsüz hale getiren Ufuk Bek’e yürekten teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinliğin devamında, kitabın yazarı Ufuk Bek, okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı ve Silivrispor’un tarihine dair soruları yanıtladı. Etkinlik, katılımcıların kitaplarını imzalatması ve yazarla birebir sohbet etmesiyle sona erdi.