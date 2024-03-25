Başkan Bozkurt orucunu Kent Konseyi Yönetimi ve Amatör Spor Kulüpleri ile birlikte açtı

Esenyurt Kent Konseyi yönetimi ve Esenyurt Amatör Spor Kulüpleri ile iftar programında bir araya gelen Başkan Bozkurt; “Bu güne kadar bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Esenyurtluyuz” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi Yönetimi ve Esenyurt Amatör Spor Kulüpleri ile iftar programında bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Elvan Arslan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve aileler katılım sağladı. Ramazan maneviyatının ve birlik beraberlik ruhunun derinlemesine hissedildiği akşamda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, oruçlar açıldı.

“Bizim coğrafyamızın en güzel ayı”

Ramazan ayının birleştirici gücüne dikkat çeken Başkan Bozkurt şunları söyledi:

“Kent Konseyi Başkanımız, Spor Kulüpleri Başkanımız, çok değerli Kent Konseyi’nin yürütme kurulu üyeleri, spor kulüplerimizin yürütme kurulu üyeleri ve değerli sporcular hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İçinde bulunduğumuz ay bizim coğrafyamızın en güzel ayı. Birliğin, beraberliğin pekiştiği, dertleştiğimiz, acılarımızı konuştuğumuz, varlıklarımızı paylaştığımız bir ay, çok özel bir ay. Anadolu’nun kültürüyle bütünleşince daha anlamlı oluyor. Orucumuzu komşularımızla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, meslektaşlarımızla açıyoruz. Ben de bu gün sizlerle olmaktan çok mutluyum. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Hiç kimse boynu bükük evlatlarının yanına gitmesin. Allah hiç kimseyi zorda bırakmasın. Varlığımızda, birliğimizde, dirliğimizde her şeyimizi paylaşalım. Birbirimize olan saygımız ve sevgimiz artarak geleceğe umutla yürüyelim.”

“Büyük başarılar elde ederek buraya kadar geldik”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şöyle devam etti:

“Değerli hemşehrilerim; ben de 5 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütüyorum sizlerin de desteği ile. Bu güne kadar bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Zira zor bir tabloyu devralmıştık. Önemli aşamaları geçtik. Yüzümüzün akıyla, kimseye mahcup olmadan, arkada büyük bir enkaz bırakmadan, çok büyük başarılar elde ederek buraya kadar geldik. Aslında yapmak istediğim, planladığım çok şey vardı. Ben onları projelendirmiştim ama partimiz başka bir arkadaşı aday olarak tercih etti. Dolayısıyla karşınıza aday olarak çıkmıyorum. Umuyorum Esenyurt için hayırlısı olur. Umarım başlanan projeler devam eder, Esenyurt’un çocukları geleceğe umutla bakar. Ben sizlerden helallik istiyorum, kendi adıma hakkımı da sizlere helal ediyorum. Esenyurt’a hizmet etmek benim için bir onurdur. Hem kişisel gelişim açısından bana yararı oldu hem de yaşarken topluma faydalı olmanın bir fırsatını yakalamış oldum. Birçok gencin, çocuğun o güzel bakışlarına layık olmaya çalıştım. Onlar o güzel bakışları ile beni abileri, amcaları gibi kabul ettiler. Benim için çok değerli, unutulmaz güzel anlar yaşadım. O yüzden ben çok mutluyum bu süreci yaşamış olduğum için. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de yine ülkeme faydalı olmaya devam edeceğim. Ben tekrar içinde bulunduğumuz Ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Güzellikler sizinle olsun.”

“Kemal Başkanımız Özverili bir şekilde çalıştı”

Başkan Kemal Deniz Bozkurt’a Esenyurt’a kattığı değerlerden ve hizmetlerden dolayı plaket veren Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya ise şunları söyledi:

“Sizleri Esenyurt Kent Konseyi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kemal Başkanımız daha yaşanılabilir bir Esenyurt için 5 yıldır olağan üstü bir gayretle yaşam konforumuzu artırmak için özverili bir şekilde çalıştı. Her şeyden önce Esenyurt’a yaptığı hizmetler ile Esenyurt Kent Konseyi’ne yardımı ve desteği sebebiyle hepinizin huzurunda kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.”