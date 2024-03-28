Başkan Çetin gençlere Avrupa ülkelerine gitme imkanı sundu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geride kalan 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği Eurapean Solidarity Corps Programı ile gençleri Avrupa’ya gönderdi.

Gençlerin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için büyük yatırımlara imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Avrupa Birliği Eurapean Solidarity Corps Programı kapsamında Ulusal Ajansla yapmış olduğu protokolle kabul olan projeler neticesinde 18 ila 30 yaş arasındaki gençleri belli aralıklarla dil eğitimi ve gönüllülük projesi çerçevesinde Avrupa ülkelerine yolcu etti. Gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için bütün imkânlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Çetin, ‘‘Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi kapsamında 1 yıllık gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak üzere birçok genç kardeşimizi Avrupa ülkelerine yolcu ederek, dil eğitimi ve gönüllülük projelerine katılmalarına imkân sunduk. Gençlerimize bu imkânı tanıyarak yeni ülkeler keşfetmeleri, ufuklarının daha da gelişmesi için fırsat sunduk. 2021, 2022 ve 2027 yılına kadar akredite edilmiş olan Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de 56 lider kuruluştan birisi olurken, Ankara’da tek belediyedir. Ülkemize ve gençliğine inanıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Genç kardeşlerimizin kendilerini tam donanımlı yetiştirebilmeleri için önümüzdeki günlerde inşallah farklı projelerle, farklı eğitim programları ile karşılarına çıkmayı planlıyoruz’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından Avrupa’ya gönderilen gençler, Siena Sanat Enstitüsü öğretmenleri ile mekâna özel sanat eserlerinin oluşturulması, mutfak

bahçesi/kent bahçesi oluşturma, sürdürülebilir kariyer geliştirme, sanat etkinlikleri iletişimi ile işbirliği, grafikler/web sitesi oluşturma konusunda yardım, video/fotoğraf çekimi ve dizaynı ile ilgili yardım vb. projelerde toplum yararına hizmet veriyor.