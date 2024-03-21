Başkan Deveciler şehit ve gazi ailelerine iftar verdi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı.

Başkan Deveciler şehit ve gazi ailelerine iftar verdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı.

Bayramlarda ve özel günlerde şehit aileleri ve gazileri her zaman hatırlayarak ziyaret eden Burhaniye Belediyesi, Ramazan dolayısıyla Blue Port Hotel’de gerçekleştirdiği iftar davetinde şehit yakınları ve gazileri ağırladı. İftara Başkan Deveciler ve Yardımcıları Oktay Erbalaban ile Tamer Midilli, şehit ve gazi aileleri katıldı.

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Paylaşma ayı Ramazan’da ülkemiz için canını veren şehitlerimizin aileleri ve canını hiçe sayarak fedakarlık gösteren gazilerimizle buluşmaktan onur duyduğunu belirten Başkan Deveciler, "Vatan sizlere minnettar. Bizler de Burhaniye Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birlikte nice güzel Ramazanlara" şeklinde konuştu.