Başkan Dündar, BAL-GÖÇ temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı’nda düzenlediği iftar programları ile her akşam toplumun farklı kesiminden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor. Başkan Dündar, son olarak Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) temsilcileri için iftar yemeği verdi. Bursa’da son dönemde inşa edilen en önemli eser olan Osmangazi Meydanı’nda Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcilerini ağırlayan Başkan Dündar, iftar saati öncesinde masaları teker teker dolaşarak konuklarının her biriyle ayrı ayrı selamlaştı. Ramazan ayının birleştiriciliğinin en güzel şekilde gözler önüne serildiği iftar yemeğine Bal-Göç temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, “Bizleri Bursa’nın bu yeni merkezinde ağırladıkları için Mustafa Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bu meydana ilk defa geliyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz ama sadece meydanın buraya yapıldığını biliyorduk. Bizimde ilk ziyaretimiz oldu. Bursa’mıza Osmangazi’mize böyle güzel mekanı kazandırdığı için Mustafa Başkanıma teşekkür ediyorum. Biz kültür ve dayanışma derken kültürel faaliyetlerimizi Osmangazi Belediyesi’nin çok büyük desteklerini aldık. Bu güzel hizmetlerinin devamını diliyoruz.” dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, “Tabi ki bu akşam bizleri ve sizleri buraya toplamaya, bizleri davet eden çok kıymetli belediye başkanımız Mustafa Dündar Başkanımız uzun yıllardan beri tanıştığımız dostumuz, yakın arkadaşımız daha önce birlikte dernekçilik yaptığımız bir arkadaşımız. Umarım Mustafa Başkanımız 31 Mart’ta tekrar göreve seçilir ve hep birlikte camiamıza hizmet etmeye devam ederiz.” diye konuştu.

Balkan camiasının temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Güzel bir ramazan ayı geçiriyoruz. Bizler Osmangazi Belediyesi olarak ramazan ayında ilçemizin 6 farklı noktasında günlük üç bin kişiye iftar veriyoruz. 30 bin kişi civarında erzak yardımlarımız oluyor. Akşam üzeri iftara beş kala dediğimiz metro civarlarında yetişemeyecek kişilere iftariyelik veriyoruz. Bulgaristan’da son iki yıldır özellikle çok iyi programlar yaptık orada. İnşallah önümüzdeki yıl o programda yeniden devam ederiz.” dedi.

Osmangazi Meydanı’nın Bursa’nın vizyon eseri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Burası bizim 2009’da göreve geldiğimizde düşünerek, proje safhasına getirerek kamulaştırdığımız ve tabii onun neticesinde yıkımlar, proje gelişmesi, inşaatın başlaması çok uzun soluklu bir iş. Büyük bütçeli bir iş. Burası aynı zamanda Bursa’nın merkezi, en kıymetli yeri, en değerli yeri. 37 bin metrekarelik bir alan burası. Hakikaten Bursa’nın merkezi hareketli bir noktası. Aynı zaman tam anlamıyla bir kentsel dönüşüm projesi oldu.” dedi.