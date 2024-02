Başkan Hürriyet: 'Nikah salonlarının ücretini 1 TL'ye düşürdük'

Sosyal destek hizmetlerinden yararlanan ailelerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kurduğumuz aşevi sayesinde çok ciddi sayıda insana yemek desteği sunuyoruz. Aşevi sayesinde öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz ve talep eden her okulda, zengin fakir ayırt etmeksizin her öğrenciye her gün ücretsiz bir öğün yemek hizmeti sunuyoruz. Belediyemize görev süremiz boyunca ekonomik kriz ve pandemiye rağmen 218 tane iş makinası ve kamyon kazandırdık. Halkımızın için göreve geldiğimizden beri çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanırken nikah salonlarının ücretini 1 TL’ye düşürdüklerini dile getirdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019’da 18 olan hizmet kalemini 34’e çıkararak ilçede binlerce insana yardım elini uzatıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, sosyal hizmetlerden yararlanan ailelerle bir araya geliyor. Alikahya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Toplumun tüm kesimini kucaklayan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz"

Birçok alanda hizmet sunduklarını dile getiren Başkan Hürriyet, "’Kaynaklarımız az’ demeden, şikayet etmeden, ’Daha çok nasıl yardım edebiliriz, daha çok insanlarımızın derdini nasıl çözebiliriz’ diyerek var gücümüzle her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri her vatandaşımızın sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Yaşlılarımızdan çocuklarımıza, özel bireylerimizden kadınlarımıza kadar toplumun tüm kesimini kucaklayan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim için en çılgın proje insanın hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran projedir" diye konuştu.

"Nikah salonlarını 1 TL’ye düşürdük"

Çalışmalardan bahseden Başkan Hürriyet, "Alzheimer Yaşam Evimizden, evde temizlik ve bakım hizmetlerine, aşevinden sanat akademisine kadar pek çok alanda hizmet veriyoruz. Mecliste çoğunluğumuzun olmamasına rağmen, hükümet gücümüz, büyükşehir gücümüz olmamasına rağmen kaynaklarımızı en etkili en düzgün şekilde kullanarak çok fazla iş yaptık. Şikayet etmedik. ’Bunu da yapamıyoruz’ demedik. Göreve geldiğimizde bir tane dahi kreşimiz yoktu şimdi dördüncü kreşimiz bitmek üzere. Bir tane bile kütüphanemiz yoktu, şimdi gençlerimizin çok mutlu şekilde ve ücretsiz kullanabildiği 2 kütüphanemiz var. Ücretsiz dershanemiz var, profesyonel eğitim sunuyoruz. Eskiden tuvaletler dahi ihale edilip gelir elde edilirken biz hepsini ücretsiz bir hale getirdik. Nikah salonlarını 1 TL’ye düşürdük" şeklinde konuştu.

"Aşevi sayesinde öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz"

Aşevi kurduklarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Kurduğumuz aşevi sayesinde çok ciddi sayıda insana yemek desteği sunuyoruz. Aşevi sayesinde öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz ve talep eden her okulda, zengin fakir ayırt etmeksizin her öğrenciye her gün ücretsiz bir öğün yemek hizmeti sunuyoruz. Belediyemize görev süremiz boyunca ekonomik kriz ve pandemiye rağmen 218 tane iş makinası ve kamyon kazandırdık. Halkımızın için göreve geldiğimizden beri çalışmaya devam ediyoruz. Yaşlılarımıza ve Özel Gereksinimli bireylerimize dokunarak biraz olsun onların hayatını kolaylaştırmak için her gün çabalamaya devam ediyoruz. Kardeş Eller, Gıda Bankası, Dost Eller Mağazası ve kooperatiflerimiz gibi birçok hizmet kalemi ile sosyal destek alanında hizmetlerimizi her geçen gün arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.