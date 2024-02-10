Başkan Şadi Yazıcı, Tuzla'ya 5 yıllık projelerini tanıttı

Tuzla Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Tuzla için hayata geçireceği 55 projeyi geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı. Yazıcı, Tuzla’nın İstanbul’un en görkemli merkezi olacağını belirterek, “Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla’nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası 5 yılda Tuzla için vaat ettiği projelerini geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı. Toplantıda konuşan Başkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ve MHP yöneticilerine teşekkür ederek, Tuzla halkının kendisine gösterdiği desteğe vurgu yaptı.

“550 birbirinden özel proje ile bu günlere ulaştık”

Yazıcı, 20 yıldır siyaset yaptığını ve Tuzla’ya hizmet etmeyi göğsünde bir şeref nişanı olarak taşıdığını belirterek, Tuzla’nın İstanbul’un cazibesi en yüksek yaşam merkezi haline geldiğini söyledi. Yazıcı, Tuzla Belediyesi olarak 550 birbirinden özel projeyle Tuzla’nın gelişimine katkı sağladıklarını ifade ederek, “Artık burası eskisi gibi değil, eski Tuzla değil. ‘Artık Tuzla İstanbul’un cazibesi en yüksek yaşam merkezidir’ sözümüz ve özgün ağırlığımız daha fazla ve daha büyük. Şüphesiz bu kolay olmadı. Emek emek ilmek ilmek işledik. 550 birbirinden özel proje ile bu günlere ulaştık. Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla’nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık” dedi.

“Bizim kavgayla işimiz asla olmadı olmayacak, ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz”

Başkan Yazıcı, yeni dönem projelerini anlattığı toplantıda, “Son 2 yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bazı tartışmalarımız oldu. Son iki yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ile yaptığımız tartışmaların nedeni tam da budur. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı, Tuzla’nın hedeflerini, yerini tam anlayamadığını düşünüyorum. Tuzla’yı büyükşehir belediyesi yatırımlarından mahrum etti. Bırakın yeni yatırımları, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti. Bizim kavgayla işimiz asla olmadı olmayacak, ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Tuzla’nın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Bunun için de hep beraber mücadele edeceğiz” dedi.

Başkan Şadi Yazıcı, “Daha önce projeleri tamamlanmış, yatırımına başlanmış işleri ısrarla takip ettik. Tavşantepe - Tuzla Metrosu, Sebze ve Meyve Hali, Hacet Deresi, Hünkar Çayırı Bağlantı Yolu, Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi, Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi. İstediğimiz sadece bunların yapılmasıydı. Bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması Tuzla’nın hakkıydı. Fakat, bize duyarsız kaldılar, Tuzla’nın yüzüne bakmadılar, işini görmediler, Tuzla’yı küçümsediler. 5 yılı böyle tamamladılar. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum’la görüştüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla’da başlatılan, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından terkedilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak. En büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi, merkezi hükümet ve Tuzla’da aynı hizmet ve hedef için çalışarak Tuzlamızı daha da iyi noktaya birlikte çıkaracağız. Bizim için yeni dönem başlayacak ve yeni dönemin parlak yıldızlarından biri yine Tuzla olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı’nın yeni dönem vaatleri olarak sıraladığı projeler ise şu şekilde: "İçmeler ve Aydıntepe Mahallelerine eğitim ve spor vadisi, Beşevler Millet Bahçesı, Şehitler Caddesi Millet Bahçesi, İçmeler Millet Bahçesi, Fuar ve Etkinlik Merkezi, Rüveyda Fuaye ve Davet Salonu, Mahallelerimize 20 yeni park yapacağız, 40 parkı revize edeceğiz, Cami Mahallesi’ne Açık Hava Spor Tesisi, Trafik Parkı, Kaykay Park, Duyu Park, Organik Ürünler Bahçesi, Ekolojik Park Su Hasadı ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi, Sürdürülebilir Parklar, Mahallelere Geri Dönüşüm Toplama İstasyonu, Şehit Ahmet Köroğlu Millet Kıraathanesi, İçmeler Mahallesi’ne 2 Yeni Okul, İçmeler Gençlik ve Kültür Merkezi, Youtube Stüdyosu, Gençler için Etüd Merkezleri, Ortaokul Mesleki Bilgilendirme Merkezi, Mobil Kütüphane, Çınar Parkı Bilgi Evi Sanat Merkezi, Tuzla Geneli Revizyon İmar Planı Çalışmaları, Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm Alanları, Kavşak Düzenlemeleri, 9 Yeni Prestij Caddeleri, Cadde Aydınlatmaları, Kurban Kesim Yeri, D100 Kuzey-Güney Yeni Yol Bağlantısı, Marina - Bayramoğlu Bağlantı Yolu, İçmeler Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Evlerde Fizik Tedavi Hizmeti, Hasta Bakıcı Hizmeti, İhtiyaç Sahibi Tüm Engellilere Medikal Ürün Desteği, Çölyak Hastalarına Gıda Desteği, Hayvan Barınağı, Aile Üniversitesi, Kadın Girişimcilere Destek, Tuzla Yenilikçi Kadın Kooperatifçilik Desteği, Engelsiz Evler, Görme Engelliler Kütüphanesi, Yeni Evleneceklere Evlilik Paketi, Sitelerde Ücretsiz Spor Dersleri, Özel Çocuklara Binicilik Dersi, Diji Aile / Dijital Eğitim, Şifa - Mimar Sinan Fitness Salonu, Tuzla Kahvecisi, Taziye Evleri".