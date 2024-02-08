Başkan Şimşek, genç hafızların heyecanına ortak oldu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Müftülüğü TOKİ Hilal Kur’an Kursu’nun hafızlık icazeti programına katıldı.

Gölbaşı Müftülüğü TOKİ Hilal Kur’an Kursu’nda hafızlar için icazet merasimi düzenlendi. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Gölbaşı İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, idari ve mülki amirler, icazet alan hafızların aileleri ve basın mensupları katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından TRT Tasavvuf Musikisi sanatçısı ve hafız Ömer Faruk Güney, Kur’an tilaveti okudu.

“Ahlak dersi aileden başlıyor”

Törende konuşan Milletvekili Zehranur Aydemir, “Bugün çok önemli bir an için buradayız. 10 tane genç kardeşimiz hafize olacak. Onların zorluklara buraya geldiğini biliyoruz. Onları ve ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın güzel ahlaklı yetişmesi için devlet olarak da elimizden geleni yapıyoruz. LGBT’li gibi sapkın faaliyetlere hep beraber tepki göstermeliyiz. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Ahlaklı bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bu ahlak dersi aileden başlıyor. Müsterih olun her ne kadar ülkemizi sosyal ve ahlaki anlamda çökertmeye çalışsalar da buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İcazet programları beni duygulandırıyor”

Diyanet İşleri Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da hafızlığın önemine dikkat çekerek, “İcazet programları beni duygulandırıyor. Çünkü bu programlarda Kur’an dolu çocuklarımızla buluşuyoruz. Kur’an kurslarımızda 83 bin, imam hatiplilerle birlikte 100 bin hafızımız bulunuyor. İyi bir sayı gibi dursa da yeterli değil. Öğrencilerimizin Kur’an’la arasını bozmadan bu eğitimleri vermeliyiz” şeklinde konuştu.

“Ahlaklı, milli değerlerimizi bilen nesil yetiştirmek zorundayız”

“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i genç yaşta öğrenen kardeşlerimizi tebrik ederim” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Etrafta ahlakımızı, sosyal yapımızı bozacak birçok unsur varken, genç kardeşlerimiz kendilerini İslam’ı, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye adamışlar. Uzun ve zor bir eğitimin ardından kardeşlerimiz hafız oldular. Onları ve ailelerini tebrik ediyorum. Ahlaklı, milli değerlerimizi bilen, bunlara sahip çıkan bir nesil yetiştirmek zorundayız. Belediye olarak onlara gerekli destekleri veriyoruz, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz” dedi.

Program, şiir ve ilahi dinletisi, taç takma merasimi, hediye ve çiçek takdiminin ardından hafızlık hatırası fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.